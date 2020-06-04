Университет Миннеаполиса учредил стипендию имени Джорджа Флойда

Соответствующее заявление сделал ректор вуза Скотт Хэгэн во время службы по Флойду, проходившей на территории университета.

Фонд стипендии, по его словам, уже пополнился на сумму 52 тысячи долларов за счет пожертвований. Хэгэн отметил, что стипендия должна вдохновить молодых афроамериканцев на развитие и призвал другие университеты учредить свои стипендии имени Флойда.

Массовые беспорядки охватили США неделю назад - акции протеста начались на следующий день после того, как полицейский задушил Флойда во время задержания, несмотря на его повторения о том, что он не может дышать.









