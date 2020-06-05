Twitter удалил ролик Трампа об убийстве афроамериканца полицейским

Ролик был размещен командой Трампа и длится почти 4 минуты. Видео сопровождается речью президента США, с которой он выступил через несколько дней после смерти афроамериканца.



Сначала Трамп говорит о большой трагедии, затем переключается на беспорядки, в которых он обвиняет «радикальные левые группировки».



После блокировки ролика в окружении Трампа обвинили Twitter в цензуре. В свою очередь в администрации соцсети заявили, что видео было удалено из-за нарушения авторских прав, отмечает RT.



Массовые беспорядки охватили США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца — полицейский задушил Флойда во время задержания, хотя тот умолял его отпустить и кричал, что не может дышать. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения.

В результате беспорядки переросли в массовые погромы и грабежи магазинов в крупных городах. Всего по состоянию на 3 июня в беспорядках в США погибли 11 человек, сообщает Ura.ru.

