Twitter удалил ролик Трампа об убийстве афроамериканца полицейским

Соцсеть Twitter удалила предвыборной ролик президента США Дональда Трампа, который он посвятил нашумевшей гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.

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Ролик был размещен командой Трампа и длится почти 4 минуты. Видео сопровождается речью президента США, с которой он выступил через несколько дней после смерти афроамериканца.

Сначала Трамп говорит о большой трагедии, затем переключается на беспорядки, в которых он обвиняет «радикальные левые группировки».

После блокировки ролика в окружении Трампа обвинили Twitter в цензуре. В свою очередь в администрации соцсети заявили, что видео было удалено из-за нарушения авторских прав, отмечает RT.

Массовые беспорядки охватили США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца — полицейский задушил Флойда во время задержания, хотя тот умолял его отпустить и кричал, что не может дышать. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения.

В результате беспорядки переросли в массовые погромы и грабежи магазинов в крупных городах. Всего по состоянию на 3 июня в беспорядках в США погибли 11 человек, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиTwitterТрамп
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