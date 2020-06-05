Twitter удалил ролик Трампа об убийстве афроамериканца полицейским
Соцсеть Twitter удалила предвыборной ролик президента США Дональда Трампа, который он посвятил нашумевшей гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.
Ролик был размещен командой Трампа и длится почти 4 минуты. Видео сопровождается речью президента США, с которой он выступил через несколько дней после смерти афроамериканца.
Сначала Трамп говорит о большой трагедии, затем переключается на беспорядки, в которых он обвиняет «радикальные левые группировки».
После блокировки ролика в окружении Трампа обвинили Twitter в цензуре. В свою очередь в администрации соцсети заявили, что видео было удалено из-за нарушения авторских прав, отмечает RT.
Массовые беспорядки охватили США после убийства в Миннеаполисе афроамериканца — полицейский задушил Флойда во время задержания, хотя тот умолял его отпустить и кричал, что не может дышать. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения.
В результате беспорядки переросли в массовые погромы и грабежи магазинов в крупных городах. Всего по состоянию на 3 июня в беспорядках в США погибли 11 человек, сообщает Ura.ru.
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