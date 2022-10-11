Мэр Львова заявил, что почти треть города осталась без электроэнергии

Мэр Львова Андрей Садовой в своём Telegram-канале заявил, что в результате ракетного удара 30% города осталась без электроэнергии.

СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

По его словам, в двух районах Львова также зафиксированы проблемы с водоснабжением.

«Просьба ко всем сделать небольшой запас воды... возможны перебои в водоснабжении», - написал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные продолжили нанесение массированного удара по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщает RT.

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ТЕГИ:СпецоперацияЭлектроэнергияЛьвовУкраинаРакетный Удар
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