Мэр Киева Кличко повторно заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил, что повторно заболел коронавирусом.

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По его словам, в настоящее время он самоизолировался, лечится и работает из дома.

«Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни», - Кличко.

Киевский мэр призвал граждан беречь себя, так как вирус быстро распространяется.

Ранее коронавирусом заразился бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, спортсмен был изолирован в своём гостиничном номере в Сингапуре, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:УкраинаКоронавирусКиевВиталий Кличко
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