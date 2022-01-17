Мэр Киева Кличко повторно заразился коронавирусом
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил, что повторно заболел коронавирусом.
По его словам, в настоящее время он самоизолировался, лечится и работает из дома.
«Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни», - Кличко.
Киевский мэр призвал граждан беречь себя, так как вирус быстро распространяется.
Ранее коронавирусом заразился бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, спортсмен был изолирован в своём гостиничном номере в Сингапуре, сообщает RT.
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