Штурм СИЗО и подожжённый Белый дом: Выборы в Киргизии переросли в беспорядки

Выборы в парламент Киргизии ознаменовались массовыми акциями протеста в столице республики, Бишкеке. По результатам голосования в парламент прошли только четыре партии, преодолевшие семипроцентный барьер: это проправительственные «Биримдик» (24,52%) и «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), а также центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Сторонники остальных партий не согласились с результатами выборов, заявили о нарушениях и вышли на столичные улицы.

По сообщениям местных СМИ, конфликт обострился к восьми часам вечера по местному времени. Из толпы митингующих стали бросать камни в здание правительства – Белый дом. Протестующие попытались взять здание штурмом, но первую попытку отбили силовики: они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По сообщению «Спутник Кыргызстан», в числе пострадавших оказались лидер партии «Ата Мекен» Жанар Акаев, которого ранили резиновой пулей, и кандидат в депутаты от «Мекен ынтымагы» Темирбек Асанбеков.

Оппозиция, однако, добилась своего и к трём часам заняла Белый дом. Несмотря на призывы не мародёрствовать, протестующие не сдержались: в здании вспыхнул пожар. К девяти часам утра возгорание локализовали.

Другая группа протестующих тем временем осаждала здание Государственного комитета национальной безопасности. Митингующие снесли забор ведомства. После получасовых переговоров с силовиками из СИЗО ГКНБ был освобождён экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, которого минувшим летом приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Оппозиционеры также добились освобождения бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Уже известно, что протестующие также добились нескольких назначений. Так, бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что занял пост и.о. генпрокурора Киргизии. Он уже «отменил» итоги парламентских выборов.

У президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова высказались более осторожно: глава государства рекомендовал ЦИК «тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями», и допустил аннулирование результатов голосования. Жээнбеков уже признал проблему подкупа голосов.

Между тем в Оше прошёл митинг сторонников главы государства, на котором выступил его младший брат, депутат Асылбек Жээнбеков. По сообщению пресс-секретаря Жээнбекова, президент контролирует ситуацию. Так ли это, не совсем понятно в свете новых назначений от оппозиции и отставок полпредов правительства сразу в трёх областях страны.

Во всяком случае, пока остаётся надежда, что протесты-2020 в Киргизии не повлекут за собой новые жертвы: пока известно об одном погибшем и 590 пострадавших. Революция в 2010 году унесла жизни 84 человек.

