Мелони и Макрон считают, что в обороне Евросоюза необходимы изменения

Решение конфликта вокруг Украины предполагает амбициозные и поэтапные изменения в обороне Европейского союза в плане инвестиций и промышленной и технологической базы, сказано в заявлении по итогам встречи главы правительства Италии Джорджи Мелони и лидера Франции Эммануэля Макрона.

Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности по поставкам оружия Украине

В нем говорится, что постоянная поддержка Киева со стороны Франции и Италии становится еще более необходимой для достижения справедливого и прочного урегулирования. Это предполагает поэтапное изменение европейской обороны, как с точки зрения инвестиций, так и поддержки европейской промышленной и технологической оборонной базы.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз намерен угрожать России введением масштабных санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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