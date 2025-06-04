Мелони и Макрон считают, что в обороне Евросоюза необходимы изменения

В нем говорится, что постоянная поддержка Киева со стороны Франции и Италии становится еще более необходимой для достижения справедливого и прочного урегулирования. Это предполагает поэтапное изменение европейской обороны, как с точки зрения инвестиций, так и поддержки европейской промышленной и технологической оборонной базы.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз намерен угрожать России введением масштабных санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

