Иран открыл воздушное пространство для гражданской авиации

Это произошло впервые с 28 февраля, после обострения конфликта Тегерана с Иерусалимом и Вашингтоном. Ограничения были сняты в 06:30 часов по московскому времени 18 апреля.

28 февраля 2026 года США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В результате атак погибли свыше 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось. При этом США начали блокаду иранских портов.

Ранее Иран назвал условия прохода судов через Ормузский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».