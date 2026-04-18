Иран открыл воздушное пространство для гражданской авиации
ИРИ открыла воздушное пространство для гражданской авиации и часть аэропортов. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление организации гражданской авиации Ирана.
Это произошло впервые с 28 февраля, после обострения конфликта Тегерана с Иерусалимом и Вашингтоном. Ограничения были сняты в 06:30 часов по московскому времени 18 апреля.
28 февраля 2026 года США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В результате атак погибли свыше 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось. При этом США начали блокаду иранских портов.
Ранее Иран назвал условия прохода судов через Ормузский пролив, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
