Слабая магнитная буря началась на Земле

По словам ученых, явление было вызвано приходом к Земле потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Отмечается, что текущий уровень бури — G1. Он является минимальным по пятибалльной шкале. При этом в лаборатории заметили, что общая продолжительность нестабильного периода геомагнитной обстановки может составить от пяти до семи суток, однако острая фаза продлится лишь первые один-два дня.

Уточняется, что мощность магнитной бури может вырасти до уровня G2, однако более высокие значения маловероятны. В лаборатории добавили, что к концу дня возможно будет увидеть полярные сияния, особенно в северной и северо-западной части России.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Земле усилились вибрации, вызывающие бессонницу.