Немоляева призналась, что чуть не стала жертвой мошенников

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что однажды чуть не стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ТАСС.

Знаменитость рассказала о многочисленных звонках аферистов. Актриса добавила, что поначалу вступала с ними в разговор.

По словам Немоляевой, однажды мошенники позвонили и сказали, что мэр Москвы Сергей Собянин направил ей подарок ко Дню Победы. Аферисты сказали артистке, что поздравление якобы связано с тем, что она родилась до войны и прожила эвакуацию.

Актриса отметила, что продиктовала тогда аферистам номер карты, но, когда те попросили три цифры на обороте, она поняла, что что-то не так. После этого, по словам знаменитости, мошенники пытались надавить на нее и говорили, что их могут уволить.

«Тогда я предложила: "У меня такие чудесные отношения с Сергеем Семеновичем. Вы мне позвоните, а я его попрошу, чтобы он вас устроил обратно". Ну, она (девушка-мошенница – прим. НСН) бросила трубку», - посмеялась Немоляева.

