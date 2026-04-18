Немоляева призналась, что чуть не стала жертвой мошенников

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева призналась, что однажды чуть не стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает ТАСС.

Знаменитость рассказала о многочисленных звонках аферистов. Актриса добавила, что поначалу вступала с ними в разговор.

По словам Немоляевой, однажды мошенники позвонили и сказали, что мэр Москвы Сергей Собянин направил ей подарок ко Дню Победы. Аферисты сказали артистке, что поздравление якобы связано с тем, что она родилась до войны и прожила эвакуацию.