В России запустят туристический маршрут «Руси великое начало»
К 2030 году в России создадут новый национальный туристический маршрут «Руси великое начало», пишет РИА Новости со ссылкой на музей-заповедник «Куликово поле».
Уточняется, что проект приурочен к 650-летию Куликовской битвы. Новый тур объединит знаковые достопримечательности Тульской, Рязанской и Калужской областей.
В данный момент сотрудники «Куликова поля» продолжают разработку инфраструктурного плана туристической программы.
Ранее сообщалось, что к маршруту «Золотое кольцо» России присоединятся 49 новых населенных пунктов, включая города и села Нижегородской и Тверской областей. В 2027 году «Золотому кольцу» исполнится 60 лет, и предстоящее расширение — часть подготовки к юбилею, передает, «Радиоточка НСН».
