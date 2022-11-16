Нехаммер: в ЕС система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует

Система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, потерпела неудачу. Об этом заявил австрийский премьер Карл Нехаммер на пресс-конференции в рамках второго трёхстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде, передает ТАСС.

По его словам, она не оправдала возложенные на нее надежды.

Макрон призвал к повышению защиты внешних границ Евросоюза

«Существующая система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует», — отметил Нехаммер.

Ранее Венгрия предрекла Европе новую волну беженцев из-за продовольственного кризиса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрАвстрияМигрантыЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры