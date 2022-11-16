Нехаммер: в ЕС система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует
Система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, потерпела неудачу. Об этом заявил австрийский премьер Карл Нехаммер на пресс-конференции в рамках второго трёхстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде, передает ТАСС.
По его словам, она не оправдала возложенные на нее надежды.
«Существующая система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует», — отметил Нехаммер.
Ранее Венгрия предрекла Европе новую волну беженцев из-за продовольственного кризиса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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