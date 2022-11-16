Нехаммер: в ЕС система по предоставлению убежища мигрантам не функционирует

Система Европейского союза, направленная на предоставление убежища мигрантам, потерпела неудачу. Об этом заявил австрийский премьер Карл Нехаммер на пресс-конференции в рамках второго трёхстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде, передает ТАСС.

По его словам, она не оправдала возложенные на нее надежды.