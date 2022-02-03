Макрон призвал к повышению защиты внешних границ Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к более эффективному контролю и защите внешних границ Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

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Макрон отметил, что это необходимо на фоне проблемы с мигрантами и терроризма. В связи с этим он указал на важность реформы Шенгенской зоны.

Французский лидер отметил, что выступает за создание Совета Шенгенской зоны, где главы МИД стран ЕС смогут регулярно принимать решения по вопросам границ и утверждать необходимые постановления.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзМакрон
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