Макрон призвал к повышению защиты внешних границ Евросоюза

Макрон отметил, что это необходимо на фоне проблемы с мигрантами и терроризма. В связи с этим он указал на важность реформы Шенгенской зоны.

Французский лидер отметил, что выступает за создание Совета Шенгенской зоны, где главы МИД стран ЕС смогут регулярно принимать решения по вопросам границ и утверждать необходимые постановления.







