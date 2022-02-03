Макрон призвал к повышению защиты внешних границ Евросоюза
3 февраля 202200:54
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к более эффективному контролю и защите внешних границ Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.
Макрон отметил, что это необходимо на фоне проблемы с мигрантами и терроризма. В связи с этим он указал на важность реформы Шенгенской зоны.
Французский лидер отметил, что выступает за создание Совета Шенгенской зоны, где главы МИД стран ЕС смогут регулярно принимать решения по вопросам границ и утверждать необходимые постановления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru