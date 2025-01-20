Меланья Трамп сообщила о выпуске своего «мемкоина» вслед за супругом
20 января 202501:01
Жена победившего на выборах президента США Дональда Трампа Меланья сообщила на своей странице в соцсети X о запуске собственной криптовалюты.
Это произошло после того, как политик заявил о выпуске криптовалюты «мемкоин».
Купить $MELANIA можно уже сейчас.
Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru