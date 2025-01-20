Меланья Трамп сообщила о выпуске своего «мемкоина» вслед за супругом

Жена победившего на выборах президента США Дональда Трампа Меланья сообщила на своей странице в соцсети X о запуске собственной криптовалюты.

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Это произошло после того, как политик заявил о выпуске криптовалюты «мемкоин».

Купить $MELANIA можно уже сейчас.

Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАКриптовалютаТрамп

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