Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза
19 января 202503:42
Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом 18 января криптовалюта OFFICIAL TRUMP выросла в цене в четыре раза, сообщает РИА Новости.
Общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Торги начались с семи долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара.
Ранее стоимость биткоина опускалась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru