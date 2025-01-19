Запущенная Трампом криптовалюта выросла в четыре раза

Запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом 18 января криптовалюта OFFICIAL TRUMP выросла в цене в четыре раза, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп объявил о выпуске официального «мемкоина»

Общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Торги начались с семи долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара.

Ранее стоимость биткоина опускалась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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