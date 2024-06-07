Мексика отказалась от участия в швейцарском мирном саммите по Украине

Мексика, несмотря на приглашение на саммит по урегулированию конфликта на Украине, не будет принимать в нем участие, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство этой страны в России.

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Там заявили, что страна выступает за мир, поэтому ожидают, что в скором времени появится возможность провести переговоры с участием Москвы и Киева.

Ранее стало известно, что аргентинский лидер Хавьер Милей не будет принимать участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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