Никарагуа отказалась от участия в мирном саммите по Украине

Никарагуа не будет участвовать на саммите по мирному урегулированию кризиса вокруг Украины в Швейцарии, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД латиноамериканской страны.

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Там указали, что между Россией и Никарагуа существуют соглашения о стратегическом партнерстве. Отмечается, что цель саммита — «предъявить России очередной ультиматум».

Ранее стало известно, что аргентинский лидер Хавьер Милей не будет принимать участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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