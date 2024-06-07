Никарагуа отказалась от участия в мирном саммите по Украине

Там указали, что между Россией и Никарагуа существуют соглашения о стратегическом партнерстве. Отмечается, что цель саммита — «предъявить России очередной ультиматум».

Ранее стало известно, что аргентинский лидер Хавьер Милей не будет принимать участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

