Меган Маркл станет продюсером нового мультсериала

Бывшая американская актриса, супруга британского принца Гарри Меган Маркл выступит в качестве исполнительного продюсера мультсериала «Перл», говорится в сообщении общественной организации Archewell.

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Новый мультфильм расскажет о приключениях отважной девочки, образ которой был написан под вдохновением от истории реальной исторической личности. Работу над проектом ведет Netflix.

«Перл» станет вторым совместным проектом Меган Маркл и Netflix.

Ранее принц Гарри и его супруга подписали с платформой контракт на 112 миллионов фунтов стерлингов на съемку реалити-шоу, которое даст людям «заглянуть в их жизнь».

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ФОТО: POOL New/Reuters
ТЕГИ:МультфильмыМеган Маркл
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