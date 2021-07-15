Меган Маркл станет продюсером нового мультсериала
Бывшая американская актриса, супруга британского принца Гарри Меган Маркл выступит в качестве исполнительного продюсера мультсериала «Перл», говорится в сообщении общественной организации Archewell.
Новый мультфильм расскажет о приключениях отважной девочки, образ которой был написан под вдохновением от истории реальной исторической личности. Работу над проектом ведет Netflix.
«Перл» станет вторым совместным проектом Меган Маркл и Netflix.
Ранее принц Гарри и его супруга подписали с платформой контракт на 112 миллионов фунтов стерлингов на съемку реалити-шоу, которое даст людям «заглянуть в их жизнь».
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