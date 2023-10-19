Медведев заявил о ревности Украины к Израилю

Власти Украины ревнуют США к Израилю и боятся недополучить денег из-за очередной эскалации на Ближнем Востоке, написал в статье для газеты «Известия» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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По его мнению, Киев напуган перспективой сокращения военной и финансовой помощи от США.

«Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы», - считает Медведев.

По его словам, Соединенные Штаты делают ставку на силу и демонстрируют, что они главные на Ближнем Востоке.

По информации Bloomberg, президент США Джо Байден запросит у Конгресса дополнительные средства на помощь Израилю и Украине. Речь идет о $100 миллиардах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:УкраинаИзраильДмитрий Медведев

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