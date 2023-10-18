Минздрав Газы: 3,4 тысячи мирных граждан погибли в секторе Газа из-за обстрелов
18 октября 202315:44
Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа возросло до 3478. Об этом сообщил минздрав Газы.
Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 12 065 человек.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН предположил, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет нарастать. По его словам, конфликт может закончиться большой ирано-израильской войной, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru