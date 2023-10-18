Минздрав Газы: 3,4 тысячи мирных граждан погибли в секторе Газа из-за обстрелов

Число погибших при ударах Израиля по сектору Газа возросло до 3478. Об этом сообщил минздрав Газы.

В Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор Газа

Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 12 065 человек.

Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН предположил, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет нарастать. По его словам, конфликт может закончиться большой ирано-израильской войной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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