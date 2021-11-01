Медведев сообщил о продовольственном кризисе во всем мире

Бывший глава кабмина, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса по всему миру.

Медведев заявил, что ситуацию с COVID-19 вскоре возьмут под контроль

В своей статье в «Российской газете» он написал, что цены на продукты питания растут, а продуктовая инфляция ускоряется. Как считает политик, нынешний кризис гораздо серьезнее, чем в период 2008-2009 годов. Сильнее всего пострадали страны с высоким уровнем глобализации.

Как отметил Медведев, Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует восстановление до допандемийного уровня к концу 2022 года, а в ряде развивающихся стран — не ранее 2024 года.

Также он сообщил, что ситуацию с COVID-19 в мире могут взять под контроль уже в ближайшие месяцы.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КризисДмитрий Медведев
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