Еще одна блогерша опубликовала фото на фоне Кремля
В интернете обсуждают фотографию девушки, которая оголила ягодицы на фоне стен московского Кремля, сообщают «Известия».
Снимок появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило», — написала девушка. По предварительным данным, правоохранительные органы уже начали проверку по факту публикации.
Напомним, октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал ходатайство о запрете определенных действий для блогерши, на которую завели дело из-за фотографии с голыми ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Во время следствия россиянка будет находиться на свободе. Фотографии были сделаны летом 2020 года. Девушка сфотографировалась на фоне Исаакия с поднятой юбкой. Как считает следствие, тем самым она оскорбила верующих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru