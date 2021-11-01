Еще одна блогерша опубликовала фото на фоне Кремля

В интернете обсуждают фотографию девушки, которая оголила ягодицы на фоне стен московского Кремля, сообщают «Известия».

Суд оставил на свободе блогершу за фото в трусах на фоне собора

Снимок появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило», — написала девушка. По предварительным данным, правоохранительные органы уже начали проверку по факту публикации.

Напомним, октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не поддержал ходатайство о запрете определенных действий для блогерши, на которую завели дело из-за фотографии с голыми ягодицами на фоне Исаакиевского собора. Во время следствия россиянка будет находиться на свободе. Фотографии были сделаны летом 2020 года. Девушка сфотографировалась на фоне Исаакия с поднятой юбкой. Как считает следствие, тем самым она оскорбила верующих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Блогеры
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