Медведев предрек кровавые последствия наземной операции в секторе Газа

Политик считает, что Израиль откладывает наземную операцию в секторе Газа под давлением США. При этом он уверен, что сухопутные войска Израиля войдут в анклав.

«Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы», - заявил зампред Совбеза.

По его мнению, Запад устал от Украины и переключился на поддержку Израиля. Медведев усомнился, что процесс ближневосточного урегулирования возобновится в ближайшее время.

В секторе Газа вечером в пятницу прогремело несколько мощных взрывов и отключилась связь. С начала эскалации жертвами израильских ударов стали более 7,3 тысячи жителей анклава, напоминает «Радиоточка НСН».

