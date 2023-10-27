Медведев предрек кровавые последствия наземной операции в секторе Газа
Наземная операция Израиля в секторе Газа приведет к тяжелым и кровавым последствиям, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик считает, что Израиль откладывает наземную операцию в секторе Газа под давлением США. При этом он уверен, что сухопутные войска Израиля войдут в анклав.
«Операция состоится, и с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует все новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы», - заявил зампред Совбеза.
По его мнению, Запад устал от Украины и переключился на поддержку Израиля. Медведев усомнился, что процесс ближневосточного урегулирования возобновится в ближайшее время.
В секторе Газа вечером в пятницу прогремело несколько мощных взрывов и отключилась связь. С начала эскалации жертвами израильских ударов стали более 7,3 тысячи жителей анклава, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru