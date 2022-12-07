Медведев: Германия не обладает полным суверенитетом на своей территории
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя задержание в ФРГ подозреваемых в подготовке государственного переворота, заявил, что «заговорщики» правы в том, что Германия не обладает полным суверенитетом на своей территории, сообщает РИА Новости.
«Слышали? В Германии типа правые заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы», - написал он в Telegram-канале.
Медведев также выказался о намеках на связь с Россией.
«Естественно, намекают на связь с русскими. А как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас. Гордимся, хотя у нас и не вышло пока. Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше. Вдруг снова станет монархией?» - продолжил заместитель председателя Совбеза РФ.
По его словам, всё что произошло – это явный признак наследственной болезни всей модели управления в ФРГ.
«Правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», а отнюдь не ливерная колбаса и даже не вашингтонские старцы, пребывающие во фрагментарной деменции. Хотя это чистая провокация и конспирология. Так что запасайтесь попкорном, триллер будет поинтереснее, чем пресловутый немецкий сериал Dark», - добавил Медведев.
Ранее в Германии россиянку и более 20 человек задержали по подозрению в подготовке госпереворота, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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