Медведев: Германия не обладает полным суверенитетом на своей территории

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя задержание в ФРГ подозреваемых в подготовке государственного переворота, заявил, что «заговорщики» правы в том, что Германия не обладает полным суверенитетом на своей территории, сообщает РИА Новости.

«Слышали? В Германии типа правые заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы», - написал он в Telegram-канале.