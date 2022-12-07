Песков ответил на вопрос о попытке переворота в Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка переворота в Германии - это внутренние проблемы этой страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, ни о каком вмешательстве России речи не идёт.
«Скорее это внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может... мы узнали об этом из сообщений СМИ, нам нечего сказать об этом», - указал представитель Кремля.
Ранее Генпрокуратура Германии заявила о задержании 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота, сообщает RT.
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