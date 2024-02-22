Медведчук отрекся от арестованной в Хорватии яхты Royal Romance
Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что арестованная в Хорватии яхта ему не принадлежит, он ее продал российскому бизнесмену, сообщает РИА Новости.
Правительство Украины ранее согласовало продажу арестованной в Хорватии в марте 2022 года 92-метровую яхту Royal Romance. Утверждалось, что судно принадлежит семье Медведчука. Как утверждал Киев, продажа судна станет первым случаем реализации арестованных за рубежом активов. Его стоимость на момент выпуска оценивалась в 8 млрд гривен (около $211 млн).
Медведчук утверждает, что собственником яхты была его жена Оксана Марченко. Из-за угрозы американских санкций судно было продано еще в 2021, за год начала военных действий на Украине.
Политик утверждает, что Royal Romance приобрел «известный бизнесмен» из России.
На Украине Медведчука, бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обвинили в госизмене, политической движение было запрещено. Политик считает уголовное преследование политически мотивированным. После начала российско-украинского конфликта Медведчука задержали, а после передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. Политик лишен украинского гражданства.
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