Медведчук отрекся от арестованной в Хорватии яхты Royal Romance

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что арестованная в Хорватии яхта ему не принадлежит, он ее продал российскому бизнесмену, сообщает РИА Новости.

Правительство Украины ранее согласовало продажу арестованной в Хорватии в марте 2022 года 92-метровую яхту Royal Romance. Утверждалось, что судно принадлежит семье Медведчука. Как утверждал Киев, продажа судна станет первым случаем реализации арестованных за рубежом активов. Его стоимость на момент выпуска оценивалась в 8 млрд гривен (около $211 млн).