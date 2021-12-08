Медработники Бельгии протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

В центре города минувшим вечером собрались около четырех тысяч сотрудников медучреждений. Они выкрикивали антипрививочные лозунги и держали соответствующие плакаты. Отмечается, что к протестующим присоединились пожарные.

В Бельгии с 1 января 2022 года медработников, которые откажутся сделать прививки от коронавируса, будут увольнять. Таково распоряжение правительства.

Ранее член комитета Совета федераций по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что принудительная вакцинация в России приведёт к негативным последствиям.

