СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News

Официально об этом сообщат в ноябре. 92-летний бизнесмен перейдет на должность почетного председателя каждой компании, а его место займет сын Лахлан, совмещая новые обязанности с постом гендиректора Fox.

Руперт Мердок основал медиахолдинг News Corpotation в 1979 году. Туда входят крупнейшие американские газеты Wall Street Journal, Time, Sun и New York Post. Он также является владельцем телеканала Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также информагентством Dow Jones.