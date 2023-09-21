СМИ: Мердок уходит с поста главы правления корпораций Fox и News
Американский медиамагнат Руперт Мердок покинет должность главы правления корпораций Fox и News. Об этом сообщает телеканал CNBS.
Официально об этом сообщат в ноябре. 92-летний бизнесмен перейдет на должность почетного председателя каждой компании, а его место займет сын Лахлан, совмещая новые обязанности с постом гендиректора Fox.
Руперт Мердок основал медиахолдинг News Corpotation в 1979 году. Туда входят крупнейшие американские газеты Wall Street Journal, Time, Sun и New York Post. Он также является владельцем телеканала Fox News и телекомпанией 20th Century Fox, а также информагентством Dow Jones.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru