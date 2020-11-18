Медэксперты призвали Трампа не затягивать передачу власти

Также ряд ассоциаций врачей и медсестер опубликовали во вторник совместное письмо, в котором призвали администрацию Трампа поделиться с командой Байдена информацией о запасах оборудования, медицинских принадлежностей и вместимость больничных коек.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. Оба кандидата заявили о своей победе, подсчет голосов завершен не во всех штатах, юристы Трампа готовятся оспаривать итоги выборов в Верховном суде, где большинство судей настроены консервативно и поддерживают Трампа. В России ждут официальных результатов голосования.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН рассказал, что Трамп сейчас только и полагается на Верховный суд, где у него большинство судей – из 9 судей шесть настроены проконсервативно. Это его козырь в рукаве. По мнению политолога, Трампу нужно набрать фактуры о фальсификациях.

