Медэксперты призвали Трампа не затягивать передачу власти

Бывший при президенте Бараке Обаме генеральным хирургом США Вивек Мурти, сопредседатель целевой группы Байдена по COVID-19, заявил, что отказ команды действующего президента США Дональда Трампа от встреч и сотрудничества с советниками Джо Байдена по переходу власти может повредить способности страны противостоять пандемии в следующем году, передает «Интерфакс».

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Также ряд ассоциаций врачей и медсестер опубликовали во вторник совместное письмо, в котором призвали администрацию Трампа поделиться с командой Байдена информацией о запасах оборудования, медицинских принадлежностей и вместимость больничных коек.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. Оба кандидата заявили о своей победе, подсчет голосов завершен не во всех штатах, юристы Трампа готовятся оспаривать итоги выборов в Верховном суде, где большинство судей настроены консервативно и поддерживают Трампа. В России ждут официальных результатов голосования.

Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН рассказал, что Трамп сейчас только и полагается на Верховный суд, где у него большинство судей – из 9 судей шесть настроены проконсервативно. Это его козырь в рукаве. По мнению политолога, Трампу нужно набрать фактуры о фальсификациях.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:КоронавирусВыборы Президента США
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