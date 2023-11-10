Ожидавших эвакуации в Египет россиян не пропустили через КПП «Рафах»

Людям с двойным гражданством, в том числе, российским, которые ожидали эвакуации из сектора Газа в Египет, не дали пройти через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Их развернули обратно, сообщают «Известия» со ссылкой на свидетельство одной из россиянок, которая готовилась эвакуироваться.

Она уточнила, что сначала должны были разрешить переправку через этот КПП раненых из больницы в палестинской Шифе. Однако их так и не подвезли, из-за чего не выпустили вообще никого.

Палестинская администрация сектора «Газа» внесла в список для выхода из анклава 85 граждан России. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего предполагается эвакуировать не менее одной тысячи россиян с двойным гражданством. Такие данные ранее озвучил МИД.

