МЧС отправило в Херсонскую область группу спасателей
МЧС России отправило в Херсонскую область аэромобильную группировку спасателей после частичного уничтожения Каховской ГЭС для ликвидации последствий и помощи местному населению. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в распоряжении группировки имеются плавсредства и спецтехника.
Сейчас на месте происшествия трудятся три оперативные группы спасателей. Ими руководит начальник ГУ МЧС России по Херсонской области. Информирование населения пострадавшей области организовано руководством муниципальных образований.
Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что шансов на восстановление Каховской ГЭС нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru