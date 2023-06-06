МЧС отправило в Херсонскую область группу спасателей

Отмечается, что в распоряжении группировки имеются плавсредства и спецтехника.

Сейчас на месте происшествия трудятся три оперативные группы спасателей. Ими руководит начальник ГУ МЧС России по Херсонской области. Информирование населения пострадавшей области организовано руководством муниципальных образований.

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что шансов на восстановление Каховской ГЭС нет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

