МЧС Киргизии: Эвакуация тела Наговицыной с пика Победы крайне опасна

Гипотетическая эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы представляет крайнюю опасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Киргизии.

Федерация альпинизма РФ объявила о завершении поисков Наговициной

По данным ведомства, проведение спасательных и эвакуационных работ на высотах свыше 7 тысяч метров зависит от погодных условий. Спасатели также ориентируются на лавинную опасность, состояние маршрутов и подготовку альпинистской команды. Отмечается, что пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира.

Ранее российская телеведущая Виктория Боня показала снятую с беспилотного летающего аппарата палатку альпинистки Натальи Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
