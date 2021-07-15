Маврикий открылся для туристов
Власти Маврикия открыли для зарубежных туристов границы, которые оставались закрытыми с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в этой островной республики в Индийском океане у побережья юга Африки.
Россияне также получили возможность посещать Маврикий. Преимущество имеют вакцинированные от коронавируса. Они могут свободно перемещаться по территории отеля, в котором остановились, пользоваться его пляжем. Однако по прилёту туристы обязаны две недели находиться только на территории гостиницы.
Непривитые туристы будут помещаться на 14-дневный карантин в номер своего отеля. Затем им предстоит сдать два теста на COVID-19. В случае отрицательного результата, путешественники получат возможность свободного перемещаться по острову.
На Маврикии российская вакцина «Спутник V» применяется в рамках кампании общенациональной вакцинации. На архипелаге сделано более 700 тысяч прививок. Полный курс вакцинации прошли 221 тысяч жителей ( 17,5% населения страны).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru