Маврикий открылся для туристов

Власти Маврикия открыли для зарубежных туристов границы, которые оставались закрытыми с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в этой островной республики в Индийском океане у побережья юга Африки.

Россияне также получили возможность посещать Маврикий. Преимущество имеют вакцинированные от коронавируса. Они могут свободно перемещаться по территории отеля, в котором остановились, пользоваться его пляжем. Однако по прилёту туристы обязаны две недели находиться только на территории гостиницы.