Матвиенко оценила перспективы признания «Спутника V» в Европе

Спикер Совета Федерации выразила уверенность, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрируют в ЕС. Об этом Валентина Матвиенко заявила на V Всемирной конференции спикеров парламентов, пишет ТАСС.

«Я абсолютно уверена, что вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами, но никто не может сказать, когда и в какие сроки», — подчеркнула Матвиенко.