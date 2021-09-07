Матвиенко оценила перспективы признания «Спутника V» в Европе

Спикер Совета Федерации выразила уверенность, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрируют в ЕС. Об этом Валентина Матвиенко заявила на V Всемирной конференции спикеров парламентов, пишет ТАСС.

«Я абсолютно уверена, что вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами, но никто не может сказать, когда и в какие сроки», — подчеркнула Матвиенко.

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А накануне однокомпонентная российская вакцина «Спутник Лайт» получила одобрение в Армении. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Там напомнили, что двухкомпонентная вакцина «Спутник V» была одобрена в Армении в феврале этого года, пишет RT.

В Фонде также добавили, что в ходе вакцинации населения в целом ряде стран «Спутник Лайт» демонстрирует высокую безопасность и эффективность. В частности, данные Минздрава провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения препарата на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.

В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, в ходе массовой вакцинации эффективность препарата составила 93,5%.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВакцинаКоронавирусВалентина Матвиенко
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