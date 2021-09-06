Пакистан намерен приобрести у РФ минимум 10 млн доз «Спутника V»
Посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан заявил, что несколько дней назад в его страну поступил уже один миллион доз российской вакцины от короноврируса «Спутник V», сообщает ТАСС.
По его словам, в планах Исламабада закупить у Москвы не менее 10 миллионов доз данного препарата.
Дипломат также отметил, что Пакистан заинтересован в производстве «Спутника V» на своей территории и уже обсуждаются технические детали, однако в настоящий момент «приоритетом является закупка вакцин».
Ранее президент России Владимир Путин по телефону обсудил с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом ситуацию в Афганистане, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru