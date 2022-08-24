Мать Вовк рассказала, как она попала на службу в ВСУ

Мать Натальи Вовк, подозреваемой в причастности к убийству журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, сообщила, что не знала о том, где в последнее время находилась ее дочь, сообщает «РЕН ТВ».

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Она подтвердила, что ее дочь действительно служила в Вооруженных силах Украины, но этот период был еще до военных действий Украины в Донбассе. По ее словам, Вовк пошла на службу, чтобы «детей поднять двоих». «Она там проработала года два», – заявила мать подозреваемой.

В Мариуполе, когда ВСУ обстреливали жилые дома, Наталья Вовк сидела в подвале, как и обычные жители, а потом уехала за границу.

Ранее о службе Вовк в ВСУ сообщил ее отец. По словам мужчины, дочь уволилась из армии по состоянию здоровья.

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ФОТО: РИА Новости / ФСБ
ТЕГИ:Убийства
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