Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Дарьи Дугиной
23 августа 202222:32
Постоянный представитель РФ при ООН призвал организацию решительно осудить убийство Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.
О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался, когда она находилась в машине, в Подмосковье. В ФСБ заявили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы.
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23 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru