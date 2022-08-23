Небензя призвал ООН решительно осудить убийство Дарьи Дугиной

Постоянный представитель РФ при ООН призвал организацию решительно осудить убийство Дарьи Дугиной. Об этом сообщает ТАСС.

Прилепин: В гибели дочери Дугина может быть виноват Зеленский

О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался, когда она находилась в машине, в Подмосковье. В ФСБ заявили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы.



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ТЕГИ:ООНВасилий Небензя
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