Мать похищенной членами ХАМАС немки Шани Лук заявила о гибели девушки
30 октября 202312:00
Мать немецкой студентки Шани Лук, похищенной в Израиле радикалами палестинского движения ХАМАС, сообщила о гибели девушки. Об этом она заявила телеканалам RTL и NTV.
«Вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — поделилась женщина.
Официального подтверждения смерти Шани Лук пока нет.
Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о смерти немки. Однако мать девушки заявляла, что ее дочь жива, но находится в критическом состоянии из-за тяжелой травмы головы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани футболист любительской лиги нокаутировал судью за жёлтую карточку
- Кремль впервые отреагировал на беспорядки в Махачкале
- Группа «ЧАЙФ» выпустила симфонический альбом
- Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Химках
- В Эстонии ввели систему продовольственных карточек для малоимущих
- Мать похищенной членами ХАМАС немки Шани Лук заявила о гибели девушки
- СМИ: Армия Израиля применила токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа
- Посол: Израиль не рассматривает вариант прекращения боевых действий
- «Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus
- Три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru