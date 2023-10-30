Мать похищенной членами ХАМАС немки Шани Лук заявила о гибели девушки

«Вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — поделилась женщина.

Официального подтверждения смерти Шани Лук пока нет.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о смерти немки. Однако мать девушки заявляла, что ее дочь жива, но находится в критическом состоянии из-за тяжелой травмы головы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

