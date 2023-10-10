Пропавшую в Израиле немку Шани Лук нашли живой в больнице в секторе Газа

Шани Лук была одним из посетителей музыкального фестиваля Nature Party, который проводили на юге Израиля. После нападения ХАМАС в сети появилось видео, на котором бойцы движения везли её в грузовике с другими заложниками. Родственники опознали 22-летнюю девушку по характерным татуировкам на ногах и дредам.

По словам матери Шани Лук, у её дочери тяжёлая травма головы и она находится в критической ситуации. Рикарду Лук призвала немецкое правительство сделать всё возможное для эвакуации девушки.

Ранее в ООН призвали ХАМАС не нарушать международное право и срочно освободить всех взятых в заложники мирных жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

