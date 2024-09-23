Мать детей Дурова заявила, что потеряла связь с его братом

Ирина Болгар, которая заявляет, что является матерью троих детей создателя Telegram Павла Дурова, заявила в соцсетях, что потеряла связь с братом бизнесмена Николаем Дуровым, с которым у нее были «теплые семейные отношения».

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Женщина опубликовала снимок, на котором она с дочерью сидит за одним столом с Павлом и Николаем Дуровыми. Согласно подписи, фотография сделана в отеле на Сардинии. В публикации Болгар пожаловалась на отсутствие финансовой поддержки от Павла Дурова и возможности продлить документы детям на пребывание в Европе.

Женщина отметила, что связь с отцом детей и финансовая поддержка прекратилась после того, как она отказалась переезжать в ОАЭ.

Ранее семейный юрист Илья Титов в беседе с НСН заявил, что Болгар сможет претендовать на долю в компании, если проживала с ним в одной из стран, где подобные отношения готовы приравнять к официальному браку.

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ФОТО: соцсети Ирины Болгар
ТЕГИ:TelegramМиллиардерыПавел Дуров

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