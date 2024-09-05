СМИ: Дуров в 2018 году планировал перевезти Болгар и детей в Париж

Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж. Он был готов оплачивать аренду дома стоимостью более 7 млн рублей в месяц, хотя сам не собирался жить с ними, а планировал только навещать. Об этом сообщает издание Politico.

По словам Болгар, в том же году, когда Дуров встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном для обсуждения получения французского гражданства, он рассматривал переезд семьи в Париж.