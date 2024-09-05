СМИ: Дуров в 2018 году планировал перевезти Болгар и детей в Париж
Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж. Он был готов оплачивать аренду дома стоимостью более 7 млн рублей в месяц, хотя сам не собирался жить с ними, а планировал только навещать. Об этом сообщает издание Politico.
По словам Болгар, в том же году, когда Дуров встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном для обсуждения получения французского гражданства, он рассматривал переезд семьи в Париж.
В ноябре 2018 года Болгар подписала договор аренды дома в престижном районе Нейи-сюр-Сен с месячной арендной платой €105 тыс. евро (около 7,8 млн рублей по тому времени).
Однако Болгар передумала и расторгла договор до переезда. Она переехала в Женеву, но продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в роскошных отелях, таких как Ритц. До 2022 года они обсуждали возможность покупки недвижимости либо в Женеве, либо в французских городах близких к Швейцарии, включая дом стоимостью €100 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru