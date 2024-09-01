Мать детей Дурова заявила, что он заблокировал банковские карты

Кроме того, как утверждает женщина, бизнесмен хотел помешать оставаться ей с детьми в Европе. Дуров перестал платить по счетам за детские расходы, которые обычно оплачивал напрямую со своих банковских счетов - обучение, проездные, медицинские расходы...

Отмечается, что бизнесмен якобы отказывался подписывать согласие на продление иммиграционных документов детей.

Ранее Болгар заявила, что трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил основателя Telegram Павла Дурова родительских прав в отношении троих детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

