Мать троих детей Дурова заявила о лишении предпринимателя родительских прав

По словам женщины, учреждение приняло решение после расследования, проведенного органами опеки Женевы. Болгар подчеркнула, что опека многократно пыталась связаться с Дуровым, однако предприниматель не ответил. Также женщина рассказала, что подала на предпринимателя в суд после того, как тот в 2022 года поставил ей ультиматум, пытаясь принудить переехать в Объединенные Арабские Эмираты. Дуров якобы заблокировал доступ ко всем картам, которыми пользовалась Болгар, прекратил оплату счетов за путешествия, образование, медицинские расходы. Женщина выразила намерение отстаивать в рамках закона права свои и их общих с Дуровым детей. При этом бизнесмен отказался подписывать согласия для продления и оформления европейских иммиграционных документов.

«По моему мнению, ультиматум был поставлен с целью не допустить моего обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав наших детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта, и его примеру последовала его семья», — написала Болгар в соцсетях.

Женщина добавила, что обратилась в трибунал в Женеве в первую очередь ради возможности самостоятельно срочно продлить документы детей.

Ранее сообщалось, что Ирина Болгар подала иск к Павлу Дурову, обвинив его в применении силы к младшему сыну в 2021-2022 годах и неуплате алиментов, напоминает RT.

