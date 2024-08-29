Мать троих детей Дурова заявила о лишении предпринимателя родительских прав
Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии лишил основателя Telegram Павла Дурова родительских прав в отношении троих детей. Об этом заявила называющая себя матерью детей бизнесмена Ирина Болгар.
По словам женщины, учреждение приняло решение после расследования, проведенного органами опеки Женевы. Болгар подчеркнула, что опека многократно пыталась связаться с Дуровым, однако предприниматель не ответил. Также женщина рассказала, что подала на предпринимателя в суд после того, как тот в 2022 года поставил ей ультиматум, пытаясь принудить переехать в Объединенные Арабские Эмираты. Дуров якобы заблокировал доступ ко всем картам, которыми пользовалась Болгар, прекратил оплату счетов за путешествия, образование, медицинские расходы. Женщина выразила намерение отстаивать в рамках закона права свои и их общих с Дуровым детей. При этом бизнесмен отказался подписывать согласия для продления и оформления европейских иммиграционных документов.
«По моему мнению, ультиматум был поставлен с целью не допустить моего обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав наших детей. Далее он заблокировал возможность личного контакта, и его примеру последовала его семья», — написала Болгар в соцсетях.
Женщина добавила, что обратилась в трибунал в Женеве в первую очередь ради возможности самостоятельно срочно продлить документы детей.
Ранее сообщалось, что Ирина Болгар подала иск к Павлу Дурову, обвинив его в применении силы к младшему сыну в 2021-2022 годах и неуплате алиментов, напоминает RT.
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