СМИ: ХАМАС согласился освободить 34 заложников

Палестинская военизированная группировка ХАМАС одобрила список из 34 заложников, представленных Израилем для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил представитель боевиков агентству Reuters.

Радикал предоставил эту информацию на условиях анонимности. Он пояснил, что любая сделка будет зависеть от исходов переговоров по выводу израильских войск из Газы и постоянному прекращению огня.

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Советник офиса израильского премьера Нетаньяху Дмитрий Гендельман при этом такую информацию опроверг. В своем Telegram-канале он сообщил, что никаких списков заложников ХАМАС пока не передавал.

Утром в воскресенье, 5-го января радикалы ХАМАС на фоне переговоров о прекращении огня в Газе выложили в открытый доступ видео с 19-летней заложницей. Боевики захватили израильтянку Эли Эльбаг осенью 2023 года на военной базе Нахаль-Оз. Под запись молодая девушка просит израильские власти пойти на соглашение с группировкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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