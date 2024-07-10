Air France опровергла сообщения о возобновлении прямых рейсов из Парижа в Москву

Air France опровергла информацию о возобновлении прямых рейсов из Франции в Россию, заявив, что билеты на такие рейсы были ошибочно размещены на их сайте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В среду на сайте Air France стали доступны билеты на рейсы из Парижа в Москву на 13 или 20 июня 2025 года, а обратные рейсы были указаны на 20 и 27 июня 2025 года.

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Пользователям предоставлялись все необходимые этапы заказа, включая оплату билетов. Средняя стоимость стандартных билетов с багажом на одного человека в одну сторону составляла примерно €280.

Европейские авиакомпании приостановили полеты в Россию в феврале 2022 года после начала военной операции на Украине. 27 февраля того же года Еврокомиссия объявила о закрытии воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов. В ответ Россия ввела запрет на полеты над своей территорией для авиакомпаний из 36 стран мира, включая членов ЕС и Канады, передает «Радиоточка НСН».


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Фото:Соцсеть/airfrance
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