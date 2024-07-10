Air France опровергла сообщения о возобновлении прямых рейсов из Парижа в Москву
Air France опровергла информацию о возобновлении прямых рейсов из Франции в Россию, заявив, что билеты на такие рейсы были ошибочно размещены на их сайте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В среду на сайте Air France стали доступны билеты на рейсы из Парижа в Москву на 13 или 20 июня 2025 года, а обратные рейсы были указаны на 20 и 27 июня 2025 года.
Пользователям предоставлялись все необходимые этапы заказа, включая оплату билетов. Средняя стоимость стандартных билетов с багажом на одного человека в одну сторону составляла примерно €280.
Европейские авиакомпании приостановили полеты в Россию в феврале 2022 года после начала военной операции на Украине. 27 февраля того же года Еврокомиссия объявила о закрытии воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов. В ответ Россия ввела запрет на полеты над своей территорией для авиакомпаний из 36 стран мира, включая членов ЕС и Канады, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Air France опровергла сообщения о возобновлении прямых рейсов из Парижа в Москву
- МВД объявило в розыск бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова
- Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября
- Прибалтика намерена покинуть единую энергосистему с Россией и Белоруссией
- МВД проводит проверку после оскорблений мужчиной молодых людей в метро Москвы
- Молдавия не присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России
- СМИ: Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании
- ВСУ атаковали Муром, Красное и Шебекино в Белгородской области
- В Британии убили жену и дочерей спортивного комментатора «Би-би-си»
- Столтенберг отказался предоставить гарантии долгосрочной поддержки Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru