Air France опровергла сообщения о возобновлении прямых рейсов из Парижа в Москву

Air France опровергла информацию о возобновлении прямых рейсов из Франции в Россию, заявив, что билеты на такие рейсы были ошибочно размещены на их сайте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В среду на сайте Air France стали доступны билеты на рейсы из Парижа в Москву на 13 или 20 июня 2025 года, а обратные рейсы были указаны на 20 и 27 июня 2025 года.