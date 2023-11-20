Масса поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

В Аргентине победителем на выборах главы государства стал правый политик Хавьер Милей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление его соперника Серхио Масса.

Годовая инфляция в Аргентине превысила 140%

Он указал, что связался с Милеем, чтобы поздравить и пожелать удачи, «поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года».

Милей имеет равные шансы на победу в президентской гонке с министром экономики Аргентины, кандидатом от правящей партии Серхио Массой, заявил ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН.

Со своей стороны, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Петр Яковлев признался, что все-таки верит в победу действующей партии в лице Массы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: x.com / Javier Milei
ТЕГИ:Аргентина

Горячие новости

Все новости

партнеры