Масса поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Он указал, что связался с Милеем, чтобы поздравить и пожелать удачи, «поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года».

Милей имеет равные шансы на победу в президентской гонке с министром экономики Аргентины, кандидатом от правящей партии Серхио Массой, заявил ранее главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН.

Со своей стороны, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Петр Яковлев признался, что все-таки верит в победу действующей партии в лице Массы.

