Кандидат для США: Аргентинский «мини-Трамп» может отказаться от БРИКС

Голосование на выборах президента Аргентины переходит во второй тур. Среди кандидатов – Масса от правящей партии, которая «дружит» с Россией, а также радикальный прозападный Милей. 

«Радикальный» депутат Хавьер Милей имеет равные шансы на победу в президентской гонке с министром экономики Аргентины, кандидатом от правящей партии Серхио Массой, заявил главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН.

Накануне завершилось голосование на выборах президента Аргентины. Кандидат от правящей аргентинской коалиции Серхио Масса набрал на данный момент 35,8% голосов, а его ближайший соперник, депутат Хавьер Милей — 30,5%. Для победы в первом туре кандидатам требовалось набрать 45% голосов, второй тур состоится 19 ноября. Милей выступает с ультраправых позиций, является противником абортов и полового воспитания в школах, он также пообещал перевести Аргентину на доллар. СМИ прозвали его «мини-Трампом». Ивановский считает, что шансы у кандидатов равные.

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«Сейчас определить очень трудно, третий кандидат уже заявила, что будет поддерживать Милея, то есть, шансы одинаковые примерно. Милей сказал, что приоритетами его внешней политики станут Израиль и США, то есть, для США это более подходящий кандидат. Хотя я думаю, что они смогут развивать отношения с любым президентом, как и сейчас происходит. Масса более предсказуемый политик в любом случае. Ситуация в стране очень сложная, инфляция в 138%, бедность достигает 40%, резко ухудшилась ситуация. Масса был ключевым министром – экономики, конечно, это тоже влияет», - отметил он.

Со своей стороны, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Петр Яковлев признался, что все-таки верит в победу действующей партии в лице Массы.

«Больше шансов победить в ходе второго тура у Массы, поскольку он располагает большим административным ресурсом. Хотя третий кандидат может поддержать Милея, это, вероятно, будет такое перетягивание каната. От Массы не следует ждать резких изменений во внешней и внутренней политике. Программа Милея очень радикальная – приватизация, переход на доллар и так далее. Это очень радикальный поворот. Во внешней политике Милей – это ориентация на Запад, США. А у правящей партии сложились неплохие отношения с Китаем, Россией, Индией, Бразилией. Поэтому нынешнее правительство будет продолжать этот курс. Милей же заявляет, что никакого вступления в БРИКС не будет. Нам в этом случае не стоит ждать ничего хорошего. Но мне кажется, что нынешняя элита власть не отдаст», - сказал он НСН.

В августе Аргентину вместе с Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ официально пригласили в БРИКС. Их членство начнется 1 января 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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