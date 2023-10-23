Кандидат для США: Аргентинский «мини-Трамп» может отказаться от БРИКС

«Радикальный» депутат Хавьер Милей имеет равные шансы на победу в президентской гонке с министром экономики Аргентины, кандидатом от правящей партии Серхио Массой, заявил главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН.

Накануне завершилось голосование на выборах президента Аргентины. Кандидат от правящей аргентинской коалиции Серхио Масса набрал на данный момент 35,8% голосов, а его ближайший соперник, депутат Хавьер Милей — 30,5%. Для победы в первом туре кандидатам требовалось набрать 45% голосов, второй тур состоится 19 ноября. Милей выступает с ультраправых позиций, является противником абортов и полового воспитания в школах, он также пообещал перевести Аргентину на доллар. СМИ прозвали его «мини-Трампом». Ивановский считает, что шансы у кандидатов равные.