Маск заявил об отсутствии подключений к Starlink в секторе Газа

«Мы не настолько наивны. <...> Ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы», – заявил Маск.

Он также заверил, что при подобных попытках в компании пойдут на чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что терминал связи используют «исключительно в гуманитарных целях».



По словам Маска, терминалы Starlink перед их включением проверят на безопасность совместно с властями США и Израиля.

Ранее Илон Маск пообещал предоставить связь международным организациям в Газе с помощью спутниковой связи сети Starlink, напоминает «Радиоточка НСН».



