Маск заявил об отсутствии подключений к Starlink в секторе Газа
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не подключался из сектора Газа. Соответствующий пост опубликован в комментариях к видео министра связи Израиля в социальной сети X (бывш. Twitter) 29 октября.
«Мы не настолько наивны. <...> Ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы», – заявил Маск.
Он также заверил, что при подобных попытках в компании пойдут на чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что терминал связи используют «исключительно в гуманитарных целях».
По словам Маска, терминалы Starlink перед их включением проверят на безопасность совместно с властями США и Израиля.
Ранее Илон Маск пообещал предоставить связь международным организациям в Газе с помощью спутниковой связи сети Starlink, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ нанесли 18 ударов по Белгородской области за сутки
- В Крым собирается переехать потомок Екатерины II
- Израиль атаковал 450 объектов ХАМАС
- Маск заявил об отсутствии подключений к Starlink в секторе Газа
- В Херсонской области уничтожили две лодки ВСУ
- Коллеги назвали актера Мэттью Перри частью американской культуры
- Володин: Россия симметрично ответит на изъятия её замороженных активов в Европе
- В России до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет
- В США назвали последствия отказа Зеленского от мирных переговоров с Россией
- Иран упрекнул Израиль в пересечении красных линий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru