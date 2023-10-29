Маск заявил об отсутствии подключений к Starlink в секторе Газа

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не подключался из сектора Газа. Соответствующий пост опубликован в комментариях к видео министра связи Израиля в социальной сети X (бывш. Twitter) 29 октября.

В секторе Газа прогремело несколько мощных взрывов и отключилась связь

«Мы не настолько наивны. <...> Ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы», – заявил Маск.

Он также заверил, что при подобных попытках в компании пойдут на чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что терминал связи используют «исключительно в гуманитарных целях».

По словам Маска, терминалы Starlink перед их включением проверят на безопасность совместно с властями США и Израиля.

Ранее Илон Маск пообещал предоставить связь международным организациям в Газе с помощью спутниковой связи сети Starlink, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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