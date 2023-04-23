Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн
23 апреля 202315:46
Бизнесмен и владелец Twitter (заблокированная в РФ соцсеть) Илон Маск ответил писателю Стивену Кингу, который порекомендовал предпринимателю передать его синюю галочку фонду помощи Украине.
На своей странице в Twitter Маск написал, что передал Украине $100 миллионов.
«А сколько ты пожертвовал?» - поинтересовался бизнесмен у писателя.
Twitter заблокировал аккаунт секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через месяц после открытия, передает «Радиоточка НСН».
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23 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru