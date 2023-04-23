Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн

Бизнесмен и владелец Twitter (заблокированная в РФ соцсеть) Илон Маск ответил писателю Стивену Кингу, который порекомендовал предпринимателю передать его синюю галочку фонду помощи Украине.

Twitter откажется от пометки «финансируемый правительством» в аккаунтах СМИ

На своей странице в Twitter Маск написал, что передал Украине $100 миллионов.

«А сколько ты пожертвовал?» - поинтересовался бизнесмен у писателя.

Twitter заблокировал аккаунт секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) через месяц после открытия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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