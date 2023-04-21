Twitter откажется от пометки «финансируемый правительством» в аккаунтах СМИ
Социальная сеть Twitter снимает с аккаунтов СМИ пометки «связанный с государством» и «финансируемый правительством». Об этом сообщает РИА Новости.
Изменения касаются в том числе страниц российских медиа. С чем связаны нововведения, не уточняется.
Twitter начал маркировать аккаунты некоторых СМИ, якобы находящихся под контролем властей, в 2020 году. Соответствующие пометки появились также на страницах основных государственных чиновников, постоянных членов Совета безопасности ООН, дипломатов.
Ранее стало известно, что Twitter начнет удалять отметки о подлинности аккаунтов пользователей, не использующих подписку Twitter Blue. Пометок уже лишились основатель Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск, экс-президент США Дональд Трамп, пишет РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- В России разработали комплекс связи с искусственным интеллектом для Су-57
- Twitter откажется от пометки «финансируемый правительством» в аккаунтах СМИ
- ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши» на небольшие суммы
- Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех
- Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store
- СМИ: Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции
- Советник Пушилина заявил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске
- Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
- СМИ обвинили Украину в уничтожении польского фермерства
- СМИ: Алкотестер показал наличие алкоголя у военного, перевернувшего С-400 под Тулой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru