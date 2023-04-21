Twitter откажется от пометки «финансируемый правительством» в аккаунтах СМИ

Социальная сеть Twitter снимает с аккаунтов СМИ пометки «связанный с государством» и «финансируемый правительством». Об этом сообщает РИА Новости.

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Изменения касаются в том числе страниц российских медиа. С чем связаны нововведения, не уточняется.

Twitter начал маркировать аккаунты некоторых СМИ, якобы находящихся под контролем властей, в 2020 году. Соответствующие пометки появились также на страницах основных государственных чиновников, постоянных членов Совета безопасности ООН, дипломатов.

Ранее стало известно, что Twitter начнет удалять отметки о подлинности аккаунтов пользователей, не использующих подписку Twitter Blue. Пометок уже лишились основатель Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск, экс-президент США Дональд Трамп, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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