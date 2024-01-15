Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Рамасвами

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X, что доверяет кандидату на президентский пост от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

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«Да», — ответил предприниматель на вопрос, заданный в соцсети: «Доверяете ли Вы Вивеку Рамасвами?». Политик поделился на своей странице комментарием Маска в свой адрес.

Ранее Рамасвами заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае своей победы на выборах главы государства в ноябре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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