Маск заявил, что доверяет кандидату в президенты США Рамасвами

«Да», — ответил предприниматель на вопрос, заданный в соцсети: «Доверяете ли Вы Вивеку Рамасвами?». Политик поделился на своей странице комментарием Маска в свой адрес.

Ранее Рамасвами заявил о намерении вывести страну из НАТО в случае своей победы на выборах главы государства в ноябре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

